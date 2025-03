Les jeunes hommes sont-ils plus misogynes que leurs aînés? Une nouvelle étude sur le sujet note des résultats interpellants

Une enquête de l’Institut européen pour l’égalité des genres révèle que les jeunes générations masculines adoptent plus souvent des idées conservatrices sur les rôles de genre et la violence envers les femmes. L’étude montre notamment que la culpabilisation des victimes est plus répandue chez les hommes de moins de 45 ans.

Les résultats sont frappants. À la question "Si une femme est victime de violence sexuelle alors qu’elle est sous l’influence de l’alcool ou de drogues, est-elle au moins en partie responsable ?", 22% des 18-44 ans répondent "oui", contre 16% des 45-64 ans et 19% des plus de 65 ans. Une autre affirmation, "les femmes exagèrent ou inventent souvent des accusations de maltraitance ou de viol", est validée par 26% des 18-24 ans, contre 21% des plus de 65 ans.