Les peluches sont partout: pourquoi sommes-nous autant attachés à ces jouets? 

Elles font partie de notre quotidien. Souvent, dès le plus jeune âge, elles se retrouvent régulièrement dans les lits des enfants. Et elles prennent parfois vie pour le bonheur des petits et des grands. Les peluches traversent les époques et les générations.

"On est super attachés. Et puis, c’est un lien de soi-même qui passe à son enfant, à son filleul, à sa filleule. C’est lourd de sens", explique une maman.