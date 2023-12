Les premières critiques du nouveau 'code de la voie publique' apparaissent déjà: "Ça peut créer des accidents, des conflits, des agressions"

Nous vous avons présenté hier le nouveau code de la route, rebaptisé Code de la voie publique, qui laisse plus de place aux piétons, cyclistes et autres deux-roues. Une réforme qui fait grincer quelques dents.

"Ici, on a un bouquet fleuri de panneaux, le temps que vous ayez réussi à les lire, vous vous risquez de manquer le fait qu'il y a un piquet qui vous empêche de passer. Et si vous êtes en voiture, ça peut créer des accidents, des conflits, des agressions", regrette Lorenzo Stefani, le porte-parole de Touring. "S'il y a trop de complexité, on n'atteindra pas la sécurité routière, il ne sera pas efficace."

."Ce qu'on déplore, ce sont ces nouveaux panneaux qui, au niveau pratique, vont devoir remplacer d'autres panneaux qui mettront des années à être remplacés. Donc cela veut dire que pendant de longues années, on va devoir vivre avec des anciens panneaux et des nouveaux panneaux."

Une situation qui s'annonce complexe, d'autant que -pour ne pas faciliter les choses- il existe 4 codes de la route en Belgique. Un au niveau fédéral et un pour chacune des trois régions du pays. Les différences entre les différents codes ne sont pas énormes, mais elles existent bel et bien. "Prenons un exemple actuel", argue Shirley Delanoy, chercheuse à l'institut de la sécurité routière (VIAS). "Vous allez chercher votre sapin de Noël en voiture. Eh bien, à Bruxelles, il peut dépasser d'un mètre, mais en région wallonne, il peut dépasser d'1,5 mètre. Vous allez donc devoir couper votre sapin en fonction de si vous traversez la région bruxelloise ou non."