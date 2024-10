Les prêtres catholiques respectent-ils réellement l'abstinence? Des études avancent des chiffres étonnants

Si la cause précise de la mort du prêtre Andrew doit encore être déterminée, le père Bernard comparaîtra demain devant la chambre du conseil pour commerce de drogue ayant entraîné la mort. Du côté de l’évêque d’Anvers, on tombe des nues.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un prêtre est décédé à Anvers après une soirée chemsex en compagnie d’un autre prêtre, le père Bernard. Il était pourtant décrit par ses fidèles comme un homme exemplaire. En attendant sans doute la visite du pape, les deux hommes avaient choisi de faire la fête dans un presbytère anversois mélangeant, notamment, la consommation d’ecstasy et les rapports sexuels.

C'est un professeur de sociologie de l'université de Bergame en Italie qui est parvenu à cette conclusion après avoir recueilli la parole de prêtres et d'anciens prêtres partout dans son pays.

Un autre chiffre nous vient de Richard Sipe, professeur retraité de l'université Johns Hopkins et chercheur réputé sur le clergé catholique et le célibat. Il a passé 37 ans à étudier la vie sexuelle du clergé. Sur la base de ses recherches, Sipe estime que seulement la moitié des prêtres restent célibataires.

Selon ce professeur américain, la lutte – entre les besoins physiques normaux et la dévotion religieuse – est à l'origine de la plus grande crise de l'Église catholique.

50 % de prêtres abstinents, c'est aussi ce qu'avance l'association française Plein jour.

Certes, il existe des prêtres épanouis dans leur célibat, mais pour les autres, le problème, ce serait le caractère obligatoire de la chasteté. Lorsqu'elle est imposée de la sorte par l'église, elle est vouée à l'échec, selon le sociologue italien.

Ce qu'il faudrait et plusieurs voix vont dans ce sens, c'est qu'elle soit un choix personnel et autonome et pas institutionnel.

Retrouvez "Vous êtes dans le journal", du lundi au vendredi de 18h à 19h sur bel RTL avec Peggy Simono et Thibaut Roland.