Les "tradwives" existent aussi en Belgique: Roxane a renoncé à sa carrière de pilote de ligne pour s'occuper de sa famille

À 33 ans, Roxane a décidé de renoncer à sa carrière de pilote de ligne pour se consacrer à son ménage et à sa vie de famille. Pour elle, c'est "le retour à une vie un peu plus simple et réapprendre des choses basiques que nos arrières-grands-mères savaient faire, comme faire du pain, avoir des poules, avoir un potager. Un peu ce retour à la terre et à la nature et j'ai envie de transmettre ça à mes filles."

Un point de vue qui fait halluciner une militante féministe qui se bat pour les droits des femmes depuis 20 ans. "Qu'est-ce qui prend à ces femmes de vouloir revenir à un mode de vie tellement dépassé, tellement archaïque où finalement elles n'ont pas beaucoup d'indépendance. Parce que pour moi, la vraie question du féminisme, c'est la question de l'indépendance. Et ces femmes décident tout à fait délibérément de se mettre sous la dépendance d'un homme."