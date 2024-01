"Leurs revendications sont légitimes": le ministre wallon de l'Agriculture est allé à la rencontre des agriculteurs à Hal

"Les agriculteurs m'ont demandé de venir les rencontrer et de discuter avec les jeunes et les personnes confrontées à ces situations dans cette région. Je voulais discuter avec eux des mesures concrètes qui sont proposées. Ce qu'on compte faire, quand et avec qui", indique Willy Borsus. "Une revendication très forte et de rémunérer correctement leur travail. Ils veulent des prix qui leur permettent de disposer d'un revenu qui correspond à ce qu'ils font tous les jours, et aux investissements réalisés. Le deuxième volet concerne tout ce qui est les complications administratives. Nous avons eu des exemples qui montrent que c'est beaucoup trop. Le troisième point est l'accès à la terre. On nous dit que leurs terres sont achetées et qu'ils sont ainsi privés de leurs possibilités de travail. Ensuite, il y a aussi la concurrence déloyale avec les produits qui viennent d'aillers. Quand on produit ici, avec des normes élevées, et qu'on voit des produits arriver avec d'autres normes, la concurrence est déloyale et ça désavantage notre agriculture."

Par rapport à ces points abordés, le ministre wallon de l'Agriculture dit avoir pris des engagements. "Leurs revendications sont légitimes".