Longtemps ringardes, ces sandales se vendent désormais par millions: "Les prix ont explosé"

1774. C'est l'année de fondation de la société Birkenstock. Au départ, le cordonnier Johann Adam Birkenstock commercialise des semelles. Les sandales de la marque font leur apparition plus tard, en 1963. La tatane devient sexy et tendance. Elle investit les podiums des défilés parisiens avec Dior et les blockbusters hollywoodiens comme Barbie.

Du show biz à la rue, la chaussure allemande a trouvé son public. Une des clés de son succès? Ses matériaux naturels. Du liège, du cuir,… Le chiffre d'affaires de la marque dépasse le milliard d'euros. Il a quadruplé en huit ans. La marque a boosté sa production, avec 30 millions de paires par an.