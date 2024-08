Lotte Kopecky conclut l'omnium à la 4e place au bout de la course aux points

Lotte Kopecky a terminé à la 4e place de l'omnium de cyclisme sur piste aux Jeux Olympiques de Paris. Classée 9e à l'entame de la dernière épreuve du programme, la course aux points, Kopecky est passée proche de l'exploit et du podium. Finalement, elle termine au pied de celui-ci, avec 116 points. Il lui aura manqué 9 points pour décrocher une médaille, dimanche au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines.

Lotte Kopecky avait difficilement lancé son omnium sur le parquet parisien. Elle avait terminé 17e du scratch (8 points), puis 6e de la course tempo sans se mêler à la lutte avec les meilleures (30 points). Dans la course à l'élimination, elle avait pris la 4e place (34 points) derrière les meilleures. Sa performance sur la course aux points, qui l'a vue accumuler 44 points avec deux tours repris sur le peloton, aura porté son total à 116 points.

Lotte Kopecky était la dernière Belge en lice aux Jeux Olympiques de Paris. La Belgique conclut donc ces JO 2024 avec dix médailles: trois en or, une en argent et six en bronze. Kopecky a conquis l'une d'elles, lorsqu'elle a terminé 3e de la course en ligne sur route, il y a une semaine. Elle avait terminé 6e du contre-la-montre.

C'était la troisième fois que la native de Rumst participait aux JO, après Rio 2016 et Tokyo en 2021. Kopecky avait terminé 4e de la course en ligne au Japon, et elle avait abandonné l'omnium.