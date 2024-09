L'un des principaux suspects du dossier de stupéfiants "Costa" de nouveau appréhendé

Ce vaste dossier est né par la découverte en 2019 de 2.800 kilos de cocaïne, cachés parmi des bois tropicaux dans un conteneur en provenance du Costa Rica. Le conteneur était destiné à une entreprise de Maasmechelen. Un an plus tard, en octobre 2020, quelque 11.497 kilos de cocaïne ont été découverts dans un conteneur de ferraille. Il s'agit toujours de la plus grande saisie de poudre blanche effectuée sur le sol belge. Le conteneur devait ensuite être acheminé vers le club de motards Bandido, dirigé par Geert Frison.

Plusieurs perquisitions ont eu lieu en 2020 et 2021 non seulement en Belgique, mais aussi aux Pays-Bas et en Espagne, entre autres, au cours desquelles des armes à feu, d'importantes sommes d'argent, de l'or, des motos et des voitures ont été saisis. En Belgique, les policiers ont procédé aux arrestations de Lucio Aquino, de l'ancien gendarme Willy Vanmechelen et de Nathan S. C'est ce dernier qui a de nouveau été appréhendé jeudi.