Maltraitance en hausse, abandons fréquents: saturés, les refuges pour animaux tirent la sonnette d'alarme

Dans les 2 fermes du refuge, plus de 500 animaux ont été sauvés. 140 équidés (chevaux, ânes, poney), 250 daims, une cinquantaine pigeons, autant de poules, des oies et des lapins, plusieurs hamsters, 4 ours, 3 moutons, 8 chèvres, 5 bovins, 17 cochons vietnamiens.

La saturation dans les refuges pour animaux, c’est une réalité. Notre "Vu d’Ici" nous emmène cette fois à Coutisse, dans la région d'Andenne, dans un lieu d’accueil pour les gros animaux qui vit une situation inédite en 30 ans d'existence. Jamais il n'a été autant saturé. En cause : la hausse des abandons et des faits de maltraitance.

Cette année, 5 saisies d'animaux maltraités sont déjà à signaler, avec une prise en charge dans ce refuge. Dans le lot, des bovins, dont un a laissé une petite surprise aux gérants. "On pensait bien qu'elle était pleine, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il arrive hier après-midi. Cela fait encore une bouche de plus à soigner", réagit Laura Noël, responsable du refuge du Marais à Coutisse.

Aujourd'hui, le refuge est dans l'incapacité d'accueillir le moindre animal supplémentaire. Les saisies et abandons sont trop nombreux. De nombreux cas de maltraitance sont aussi à déplorer. "Cela doit bouger plus haut, parce que nous, les refuges, on est là pour accueillir, mais à un moment donné, quand c'est complet, c'est complet. On ne va pas prendre des animaux au détriment du bien-être des autres", lance-t-elle.

Les coûts sont lourds : 1000€ pour remettre un cheval sur pied. Pour maximum 300€ d’aides par animal saisi. Bien insuffisant pour ces refuges, débordés par le nombre de demandes. Un appel aux dons est donc lancé, en plus d'une demande d'action des autorités judiciaires, pour plus de fermeté.