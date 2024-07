Manifestation en Ouganda : important dispositif policier déployé à Kampala

Le président Yoweri Museveni, qui dirige le pays d'Afrique de l'Est d'une main de fer depuis 1986, avait mis en garde les manifestants samedi, assurant qu'ils "jouent avec le feu".

Le dirigeant du NUP, Bobi Wine, a apporté son soutien au mouvement, qui a pris forme sur les réseaux sociaux autour du hashtag "StopCorruption" et est organisé hors de tout cadre politique.

Les organisateurs ont prévu de marcher en direction du Parlement.

A Kampala, des barrages routiers ont été érigés, tenus par des agents en tenue anti-émeute, certains portant des uniformes de camouflage, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les rues de la capitale étaient calmes.

"Nous sommes la jeunesse et le coeur de notre pays et nous ne le laissons pas tomber", avait déclaré lundi à l'AFP Shamim Nambasa, une des organisatrices du mouvement, qui a annoncé vouloir manifester, malgré l'interdiction de la police et les avertissements du président.