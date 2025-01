Manneken Pis change de tenue: il sera vêtu d'un costume d'écolier aveugle pour la Journée mondiale du braille

Manneken Pis revêtira samedi le costume d'écolier aveugle à l'occasion de la Journée mondiale du braille, annonce jeudi la Ligue Braille. Cette année marque également le bicentenaire de l'invention, en 1825, de ce système d'écriture et de lecture par le Français Louis Braille.

Le braille est encore méconnu

Le braille n'est pas universellement connu parmi les personnes déficientes visuelles. Selon une enquête menée par la Ligue Braille fin 2024, seulement 27 % des personnes aveugles et malvoyantes connaissent le braille. Parmi elles, plus de la moitié (57 %) l'utilisent régulièrement (57 %), et 45 % quotidiennement.