"On ne pouvait pas rester les bras croisés": un nouveau centre de prévention suicide ouvre ses portes à Bruxelles

Les demandes sont en augmentation

Depuis la pandémie, les demandes en Région bruxelloise n'ont cessé d'augmenter et émanent de tous les horizons : "de la population, des services bruxellois de santé et santé mentale, des structures de soutien aux indépendants en difficulté, des pharmaciens ou encore des psychologues", explique l'ASBL. Une enquête menée par l'association auprès des Bruxellois et des Wallons révèle que 35,7 % de ceux-ci ont déjà eu des idées suicidaires au cours de leur vie, dont 20,6 % au cours des six derniers mois. Quelques 11,2 % des Bruxellois et des Wallons ont en outre déjà planifié leur suicide.

Chaque jour, cinq Belges se donnent la mort

L'association constate par ailleurs une augmentation de 48 % de ses consultations au cours des quatre dernières années dans les neuf sites actifs en Wallonie. "Nous ne pouvions pas laisser ces appels sans réponse", souligne l'administrateur délégué d'Un pass dans l'impasse, Thomas Thirion. Première cause de mortalité chez les 15-44 ans, le suicide surpasse largement les accidents de la route et les cancers. Chaque jour, cinq Belges se donnent la mort, faisant de la Belgique le quatrième pays européen avec le taux de suicide le plus important.

Depuis cinq ans, l'association met également un point d'honneur à soutenir les indépendants francophones en détresse. Selon l'INAMI, le nombre de dépression de plus d'un an parmi les indépendants a bondi de 67% entre 2016 et 2021, tandis que le nombre de burn-out a grimpé de 47%. "Un indépendant se suicide tous les trois jours dans notre pays", pointe l'association. "Tous ces chiffres ne peuvent être ignorés et démontrent une détresse souvent cachée chez les indépendants", insiste Thomas Thirion. Pour Bruxelles et la Wallonie, le numéro de prévention suicide est le 081/777.150 et le site web de l'association: www.un-pass.be. Les indépendants et entrepreneurs en détresse peuvent appeler le 0800/300.25.

Ne restez pas seul(e)

Le suicide est la première cause de décès chez les jeunes en Belgique. Si vous avez besoin d'aide, si vous êtes inquiet ou si vous êtes confronté au suicide d'un membre de votre entourage, ne restez pas seul(e). Il existe une ligne d'écoute anonyme accessible 24h/24 et 7 jours sur 7, où vous attendent les bénévoles du Centre de prévention du suicide au 0800/32.123.