Nina Sterckx submergée par l'émotion: "Tant de monde qui vient exprès pour moi..."

Nina Sterckx a été envahie par l'émotion au moment d'entamer sa compétition d'haltérophilie mercredi à l'Arena Paris Sud pour ces deuxièmes Jeux. Elle a expliqué être venue pour ça, "pour profiter" de l'ambiance d'un public acquis à sa cause et prendre de l'expérience olympique.

A l'applaudimètre lors de la présentation, si la concurrente indienne a reçu la majorité des suffrages, la Gantoise, 21 ans, 5e à Tokyo, a en effet été chaleureusement applaudie par de nombreux Belges.

"A l'échauffement tout s'est bien passé. Ce n'est pas là le problème. Mais quand je suis montée sur le podium, il y avait des milliers de personnes qui ont crié mon nom et cela ne m'est jamais arrivé. Je fais un 'petit sport' que personne ne connaît et il n'y a jamais personne qui vient voir. Tout d'un coup, il y a tant de monde qui vient exprès pour moi. Ma famille et des amis viennent pour la première fois pour moi sur une grande compétition internationale. A Tokyo, il n'y avait pas un chat. Non je ne suis pas frustrée. Je n'avais rien dit comme objectif. J'étais venue pour profiter de l'expérience et des Jeux. Et ça a été le cas. C'est un super sentiment".