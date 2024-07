Noah Vandenbranden champion d'Europe sur l'omnium espoirs

Vandenbranden, le double champion d'Europe espoirs de poursuite individuelle, a remporté le scratch avant de prendre la 5e place du tempo. Il a enchâiné par la 1re place de l'élimination et enfin la 12e place de la course aux points pour décrocher la médaille d'or avec un total de 116 points sur les quatre épreuves. Il a devancé le Britannique Alfred Hobbs (104 pts) et le Suisse Matteo Constant (98 pts).

Marith Vanhove a décroché la médaille d'argent sur l''omnium espoirs féminin qu'elle a débuté par une 4e place dans le scratch. Elle s'est ensuite classée 4e du tempo, 1re de l'élimination et 5e de la course aux points pour finir à la 2e place avec un total de 118 points. La médaille d'or est revenue à la Polonaise Olga Wankiewicz avec 126 points. L'Italienne Federica Venturelli a pris la 3e place avec 107 points.