"Nous devons aller au-delà": un grand changement à Pairi Daiza depuis ce lundi

Pairi Daiza a interdit le tabac et les cigarettes électroniques dans l'ensemble de son parc, à l'exception de quelques zones, tout en appelant les élus à une législation plus courageuse et inclusive.

Pairi Daiza estime que cette loi ne va pas assez loin. Actuellement, l'interdiction de fumer ne s'applique qu'aux lieux éducatifs et de loisirs tels que les zoos et les parcs d'attractions. Or, les enfants fréquentent également des espaces publics comme les parcs, les plages, les fêtes populaires et les marchés. Limiter les mesures de santé publique à des lieux privés est, selon Pairi Daiza, irresponsable et témoigne d'un manque de courage politique.

Eric Domb, Président-Fondateur de Pairi Daiza, a exprimé cette position dans un courrier adressé aux élus et aux présidents de partis en mars 2024. Il y souligne que la portée actuelle de la loi est trop limitée pour être véritablement efficace et équitable. De plus, dans les lieux privés comme Pairi Daiza, la police ne peut pas intervenir, laissant aux gestionnaires du parc la responsabilité et les coûts de la communication et de la surveillance nécessaires pour faire respecter la loi

"Je vous convie, Chères et Chers Députés, à envisager une vision plus inclusive et courageuse. Ensemble, œuvrons pour une société où nos enfants et nos jeunes pourraient s’épanouir dans des environnements exempts de toute pollution tabagique. Pour véritablement faire avancer la lutte contre le tabagisme, nous devons aller au-delà des annonces et mettre rapidement en place une stratégie concertée et globale, appuyée par une législation courageuse qui adresse l’ensemble des environnements fréquentés par nos jeunes.", a-t-il écrit.