Nouvelles actions de blocage des agriculteurs ce mercredi: voici ce qui vous attend sur la route

La Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) mènera mercredi soir et jeudi matin des actions de blocage aux frontières afin de protester contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les cinq pays latino-américains du Mercosur. Ces opérations se dérouleront en marge d'un sommet qui se tiendra en Uruguay les 5 et 6 décembre, "un moment potentiellement clé" avant une décision finale qui pourrait se prendre lors du Conseil européen prévu les 19 et 20 décembre prochains à Bruxelles.

Des blocages sont programmés mercredi soir, dès 22h, à Hensies sur l'E42/E19, Eupen sur l'E40 ainsi qu'à Bouillon sur la N89. Un bocage est également prévu à Visé, sur l'E25, jeudi matin.