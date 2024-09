PanTera lève 93 millions d'euros pour son unité de production d'actinium-225

La co-entreprise de SCK CEN et IBA, PenTera à Mol, a bouclé un tour de financement sur 93 millions d'euros. La somme est destinée à accélérer la production d'actinium-225, un isotope radioactif (radioisotope) qui a le potentiel de traiter nombre de cancers. Son utilisation est plus puissante et plus ciblée que la radiothérapie classique.