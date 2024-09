"Pas question de se promener avec une kippa": la communauté juive de Belgique craint pour sa sécurité depuis le 7 octobre

Les 30 000 Juifs de Belgique, principalement répartis entre Anvers et Bruxelles, se sentent donc en danger. Agressions, menaces verbales ou écrites sur les réseaux sociaux, depuis près d'un an, ils craignent d'afficher leur appartenance religieuse. "Hors de question de se promener avec une kippa, donc ils mettent une casquette. Pas question d'afficher une étoile de David", souligne Yves Oschinsky, Président du CCOJB (Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique. "De nombreux Juifs retirent les mezouza (objet de culte juif placé à l'entrée d'une demeure, ndlr) à l'entrée de leur maison, leur nom de leur sonnette d'appartement..."

90 signalements en deux mois

L’UNIA (service public indépendant de lutte contre la discrimination et de promotion de l'égalité des chance) et d’autres organismes ont enregistré une hausse des actes antisémites: 90 signalements en seulement deux mois qui ont suivi le 7 octobre. Depuis, les chiffres se sont stabilisés. "On a environ six signalements par mois et avant on était sur une moyenne de cinq, donc on n'est pas sur une forte augmentation", précise Camille Chiavetta, collaboratrice chez UNIA.