"On perd beaucoup de clients avec ça": comment le plan "Goodmove" a impacté le cirque Bouglione?

Mais l’univers du cirque ne se limite pas à des traditions familiales. "On est très ouverts, on accueille des artistes formés dans des écoles comme celle d’Annie Fratellini ou de Kiev. Pas besoin d’être né dans le cirque pour y entrer, mais quand c’est le cas, il est difficile de s’imaginer faire autre chose", confie Alexandre.

Une vie de troupe sous pression

La vie au sein du cirque reste exigeante, avec une troupe qui doit constamment s’adapter : "C’est un métier difficile, nos journées commencent à 5h du matin. Tout le monde participe au montage et au démontage du chapiteau pour limiter les coûts."

Cette année, les contraintes logistiques sont encore plus fortes. "À Flagey, on ne peut pas installer de roulottes. On a donc fait venir des artistes sans roulottes et on les héberge à l’hôtel. C’est très onéreux et cela change notre façon de travailler", explique Alexandre.