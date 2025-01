Plainte contre les "48h des bourgmestres" de RTL info: le CDJ dénonce une ingérence du CSA concernant la liberté rédactionnelle

Le CDJ dit avoir appris le 30 septembre 2024, alors que la campagne électorale pour le scrutin communal battait son plein, que le CSA avait ouvert un dossier d'instruction à l'encontre de l'émission "Les 48h des bourgmestres". Selon le régulateur de l'audiovisuel, le programme de RTL tvi n'aurait pas assuré l'équilibre et la représentativité de tous les partis dans son émission. Or, le CDJ possède, en vertu du décret du 30 avril 2009, la priorité décisionnelle dans ce genre de cas.

Le CDJ reproche à l'instance de contrôle d'avoir ouvert une instruction contre une émission de RTL tvi durant les élections communales, intervenant ainsi dans la couverture des élections et sur la ligne éditoriale du média.

Le CDJ a donc décidé de s'autosaisir et a conclu, après examen du dossier, que l'émission était conforme aux principes de déontologie.

Celui-ci s'inquiète néanmoins car ce n'est pas la première fois que le CSA agit de la sorte et refuse de lui transmettre les plaintes. En ne respectant pas "le décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui donne la première ligne à l'autorégulation journalistique sur les questions à double compétence", le CSA "s'arroge des prérogatives qu'il n'a pas, et porte ainsi atteinte à la liberté et l'indépendance des médias, en cherchant à influer directement sur les contenus d'information", alerte le CDJ.

Dans ce cas précis, ce dernier considère que l'intervention dans la couverture d'élections d'une instance de régulation, qui, bien qu'indépendante, est composée de membres désignés par les dirigeants politiques, est d'autant plus problématique.

Le CDJ craint que les agissements du CSA ne créent à terme un précédent qui menacerait le libre exercice du droit à l'information et assure qu'il mettra "tout en œuvre" pour faire cesser ces ingérences.