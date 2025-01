La plainte contre RTL info concernant les 48h des bourgmestres est jugée non fondée

Le 15 janvier 2025, le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a pris la décision de rejeter une plainte formulée contre RTL info concernant son émission Les 48h des bourgmestres (revoir toutes les interviews). Ce programme, diffusé en direct sur RTL play et RTL info pendant la campagne des élections communales d'octobre 2024, consistait en une série d'interviews des bourgmestres sortants des communes wallonnes et bruxelloises, réalisée sur une période de 48 heures. La plainte est liée à un dossier d'instruction ouvert par le CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel), faisant état d'une présumée violation des principes de déontologie, notamment en ce qui concerne l'équilibre et la représentativité des partis politiques.

Le Conseil de déontologie journalistique a constaté que l’émission était conforme à la déontologie journalistique et à la Recommandation sur la couverture des campagnes électorales dans les médias. Le CDJ a considéré que ce format d’information générale, consacré au bilan de tous les bourgmestres wallons et bruxellois sortants, avait veillé à garantir au public une information complète et contradictoire, sans parti pris favorable ou éventuelle complaisance à l’égard des personnes interviewées.