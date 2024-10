Plus aucun cours d'eau en alerte de crue ce samedi matin, mais cinq avertissements restent en vigueur

Plus aucun cours d'eau ne se trouve en alerte de crue ce samedi matin, selon les données du site internet consacré à l'hydrométrie dans le sud du pays. "Le pic de crue a été atteint cette nuit, et depuis les débits diminuent progressivement", peut-on lire.

Mais cinq avertissements de préalerte de crue restent cependant toujours en vigueur, pour la Basse et Moyenne Semois, la Vierre et la Haute Meuse (amont et aval). "Ils sont repassés sous le seuil d'alerte mais demeurent supérieurs au seuil de préalerte, et le resteront encore une bonne partie de la journée de samedi", indique le site de l'hydrométrie en Wallonie.