Plus de 5.200 jeunes passent un examen pour pouvoir étudier la médecine ou la dentisterie: "C'est un de mes rêves"

Un examen géant est organisé depuis 9h30 à Brussels Expo. Plus de 5.200 jeunes se retrouvent face à 80 questions pour décrocher l'une des précieuses places dans l'auditoire de médecine et de dentisterie.

Plus de 5.200 candidats et candidates tentent ce mercredi d'accéder à des études en médecine ou en dentisterie. Depuis l'an dernier, les jeunes qui souhaitent entamer de telles études doivent réussir un concours d'entrée. Seules 1.520 places sont disponibles.

Pour être admis, il faut répondre par écrit à 80 questions à choix multiples, portant sur six matières réparties en deux sections : "connaissance et compréhension des matières scientifiques" et "communication et analyse critique de l'information". Pour la première, quatre matières sont évaluées (chimie, biologie, physique, mathématiques) tandis que la seconde sonde les capacités d'analyse de l'information et de communication des participants.