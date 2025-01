"Plus personne ne veut faire ce métier": découvrez la surprenante reconversion du créateur des chocolats Galler… à plus de 60 ans

Pourquoi avoir choisi de se lever à l'aube à plus de 60 ans plutôt que de profiter de l'argent de la vente de son entreprise? Quand nous lui posons la question, Jean Galler répond: "Parce que plus personne ne veut faire ce métier. Les boulangers disparaissent tous les jours alors que c'est un magnifique métier. Le chocolatier a une image noble et le boulanger n'est pas apprécié alors que c'est un très beau métier. C'est noble de travailler des farines de qualité avec du levain (…) on apporte du bonheur."

Malgré tout, notre invité ne reste jamais très loin du chocolat. Plusieurs grandes surfaces proposent ses bâtons de chocolat fourrés Chez Blanche. Et quand on lui demande s'il rêve secrètement d'un jour dépasser Galler… il se contente de sourire.

Le blé ancien, le secret pour les allergiques au gluten?

Le pain que propose Jean Galler a une particularité: il est fait avec des blés anciens. Grâce à cela, les personnes allergiques au gluten peuvent en manger sans crainte, assure-t-il. "30% de la population a des problèmes avec le gluten, des allergies, des intolérances… Mais en fait, ce sont des problèmes avec le gluten moderne. Jusqu'il y a 14.000 ans, on a commencé à cultiver le blé et tout s'est bien passé. En mangeant du pain avec des blés anciens, 99% de la population n'a pas de problème", précise-t-il.