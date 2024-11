Plusieurs zones de ralentissements autour de Bruxelles: quel est l'état des routes ce mardi matin?

A Charleroi, toujours 20 minutes à ajouter suite aux travaux sur le Grand-Ring entre Blanche-Borne et Chatelineau vers Heppignies. Pas loin de là d'autres travaux vous ralentissent 15 minutes sur l'E42 entre Gouy et Thiméon vers Liège.

15 minutes sur la fin de l'E40 depuis Bertem et sur l'E411 depuis Hoeilaart. Sur cette même E411 en amont, vous ralentissez 20 minutes entre l'Aire de Nil-Saint-Vincent et celle de Bièrges.

08h15

Accident sur le ring de Bruxelles à hauteur de Strombeek-Bever

Un accident s'est produit en bande de gauche sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Strombeek-Bever. Sur ce ring intérieur donc, vous ralentissez 20 minutes entre Expo et Machelen vers Zaventem puis également 20 minutes plus loin entre Wezembeek-Oppem et le Carrefour Léonard vers Waterloo.

Dans l'autre sens, vous ajouter 25 minutes entre Jette et Anderlecht-Nord vers Halle.

15 minutes à ajouter sur la fin de l'E411 Namur-Bruxelles entre Overijse et le Carrefour Léonard avec également 10 minutes entre Louvain-la-Neuve et l'Aire de Bièrges.

20 minutes à ajouter si vous venez de Waterloo en direction de Tervuren.

Enfin, les travaux de l'E42 entre Thiméon et Gosselies vous ralentissent 15 minutes ce matin entre Gouy et Thiméon vers Liège et ceux sur le grand-ring de Charleroi vous ralentissent toujours 15 minutes entre Blanche-Borne et Chatelineau vers Heppignies.