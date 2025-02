Ponctualité des trains: voici la pire gare du pays

Cette tendance semble se poursuivre en 2025 : 91,3 % des trains étaient à l’heure en janvier, contre 88,2 % un an plus tôt. Cependant, toutes les gares ne sont pas logées à la même enseigne. Certaines affichent de très bons résultats, tandis que d’autres accumulent les retards.

Après une année 2023 difficile pour la SNCB, la situation s’est améliorée en 2024 avec 89,7 % des trains arrivés à destination avec moins de six minutes de retard, soit une progression de 2,2 % par rapport à l’année précédente.

Les gares les moins ponctuelles de Belgique

La gare de Genk (province du Limbourg) est la moins ponctuelle du pays, avec seulement 75,7 % des trains à l’heure (4.891 trains sur 6.464 avaient moins de six minutes de retard). Elle est suivie par Noorderkempen (76,4 %) et Hamont (77,2 %).

En Wallonie, la gare de Ghlin, située près de Mons, est la plus touchée par les retards, avec 77,8 % de ponctualité. Parmi les autres gares wallonnes à la traîne, on retrouve Hergenrath (81,5 %), Erbisoeul (81,8 %) et Callenelle (82 %).

Dans la région bruxelloise, les gares de Boitsfort (84,6 %), Tour & Taxis (84,8 %) et Groenendaal (84,9 %) sont les moins performantes. Les grandes gares comme Bruxelles-Midi et Bruxelles-Nord affichent une ponctualité entre 86,5 % et 87,9 %, en raison du trafic intense qu’elles accueillent.