"Pour moi, c'est injuste": que pensent les Belges des mesures socio-économiques du gouvernement?

Et le dossier qui fâche, c'est la réforme des pensions : "Moi, je dois aller jusqu'au bout, jusqu'à 66 ans. Et je travaille depuis l'âge de 19 ans, sans chômer, sans arrêter. Pour avoir, tenez-vous bien... 700 euros de pension" déplore une femme interrogée. "On avance l'âge de la pension... Mais ça ne va pas. Les pauvres gens doivent travailler jusqu'à 67 ans. Et il y a les jeunes qui se tournent les pouces, qui ne font rien", réagit une autre.

Réformer le marché du travail, et notamment limiter à deux ans les allocations de chômage, est une mesure acceptée, comprise, même si elle touche beaucoup de citoyens. Près d'un tiers des Belges (32%) sont favorables à certaines réformes, tant au sud qu'au nord du pays (30% en Wallonie, 28% à Bruxelles et 33% en Flandre).

"Les deux ans, c'est nécessaire, car il y a à mon avis trop de chômeurs, je pense. Et sinon, les pensions, je pense que ça, c'est un petit peu abusé", admet un jeune homme. "Il faudrait qu'on reprenne quand même des jeunes dans les chômeurs, qui aillent travailler pour les personnes plus âgées", répond une personne plus âgée.