Pourquoi de plus en plus de Belges renoncent à une succession gratuitement chez le notaire?

Plus de 30.000 Belges ont renoncé à une succession gratuitement chez le notaire au cours des six premiers mois de cette année, indique jeudi notaire.be. Cela représente 11% de plus qu'en 2023 à la même période.

En renonçant à la succession, les héritiers évitent ainsi de devoir payer les dettes de la personne décédée. Une renonciation est gratuite pour autant que la valeur de l'héritage ne dépasse pas 6.093,20 euros.