Presque 1/3 des travailleurs de l'Horeca sont des extras, des flexi-jobs ou des étudiants: pourquoi?

C'est une tendance qui se confirme depuis la crise sanitaire: le secteur horeca engage de moins en moins d'employés. À la place, les responsables des cafés, des hôtels, des restaurants font de plus en plus souvent appel à des étudiants, des flexi-jobs ou encore les extras. Une étude indique que près d'un tiers des heures de travail sont désormais prestées via ces statuts.

Diego est responsable de bar à Namur. Dehors, il met en place sa terrasse, tandis qu'à l'intérieur, une étudiante s'active. "La majeure partie des mes amis travaillent dans l'horeca parce que c'est quelque chose d'assez 'facile' à trouver", affirme Valentine.

Effectivement, le secteur fait de plus en plus appel à ses étudiants, aux flexi-jobbers aussi et aux extras. Ces statuts spécifiques représentent 58 millions d'heures de travail en 2023, soit deux fois plus qu'en 2017. Un choix qui paraît évident pour Diego. "C'est une question de coût évidemment", concède-t-il. "C'est vrai qu'avoir du personnel ici en Belgique c'est extrêmement onéreux et je pense qu'on a beaucoup plus de facilité à se tourner vers ce genre d'alternative. C'est aussi une question de motivation, je pense que les étudiants, aussi bien que les flexi-jobs, sont des gens qui sont très motivés à travailler."