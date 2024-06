Quand commander son pellet pour l'acheter moins cher?

De plus, en 2022, les Belges ont été nombreux à passer commande, mais l'hiver 2023 a été plus doux. Il y a donc eu moins de stocks écoulés. "Les revendeurs ont du stock et les prix sont corrects. Ça peut être un bon moment pour commander", précise Vincent Orts, conseiller BRAFCO, la Fédération belge des Négociants en Combustibles et Carburants.

Quel délai de livraison?

Le délai de livraison est également un facteur intéressant à prendre en compte lors d'une commande de pellet. Il est plus court lorsque la demande est plus faible.

Le prix du pellet diminue depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, selon la BRAFCO, le prix atteint les niveaux d'avant la crise énergétique.