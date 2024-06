Quatre pompiers liégeois vont grimper un sommet des Alpes pour récolter des dons pour une association: "Depuis 2022, on suit un programme"

Voici un défi sportif bien particulier, pour la bonne cause. On connait la vocation première des pompiers : sauver des vies. A Huy en région liégeoise, certains d'entre eux ont bien l'intention de prouver qu'ils ont à la fois un grand cœur et un esprit sportif. Ils envisagent de gravir l'un des sommets des alpes, afin de récolter des dons et permettre à des malades de bénéficier d'un chien d'assistance.

Thomas est un pompier qui n'a pas froid aux yeux, un homme du feu prêt à faire tomber l'uniforme pour celui d'un sportif hors pair. Avec deux de ses collègues, Thomas nous emmène au fort de Huy pour un entraînement très spécial, car dans quelques jours, ils seront entre la Suisse et l'Italie pour tenter de gravir le Mont Rose : 4 634 mètres de hauteur, le quatrième plus haut sommet des Alpes et un décor à couper le souffle.

Pour affronter cette épreuve, les pompiers se préparent depuis plusieurs mois. Parcours de randonnée pour l'endurance ou encore la forteresse de Huy pour l'altitude, haute de 147 mètres, incomparable au sommet des Alpes, mais suffisant pour garder la forme. "On va dire que depuis octobre 2022, on a adhéré à un programme et on a essayé de le respecter au maximum. Il faut travailler effectivement l'endurance, le dénivelé, combiner les deux et donc sur la région, le fort de Huy est un bel endroit", note l'un des participants.