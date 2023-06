Que valent réellement les crèmes solaires "éco-responsables"? Tiennent-elles toutes leurs promesses?

On en voit de plus en plus dans nos rayons. Les crèmes solaires se veulent de plus en plus écoresponsables. Mais concilier protection de la peau et environnement, est-ce possible ?

Sous un soleil ardent, se badigeonner de crème solaire est devenu un réflexe indispensable. Mais aujourd’hui, peut-on se protéger sans polluer ? Pour des scientifiques et ONG, certains ingrédients sont responsables de la destruction des récifs coralliens. Alors l’industrie cosmétique tente de se verdir et propose des crèmes éco-responsables.

Mais concilier efficacité et environnement, est-ce vraiment possible ? Chaque année, l'association pour les consommateurs Test-Achats établit un classement. Une cinquantaine de crèmes bio et conventionnelles sont analysées en laboratoire. "On va regarder le type d'emballage utilisé, le résidu utilisé, s'il y a des micro-plastiques etc. Et cette année malheureusement, il n'y a aucune crème solaire qui a répondu à suffisamment de critères pour obtenir notre label éco. Malheureusement, elles n'offrent pas toutes non plus la protection pointée sur l'emballage", indique Julie Frère, porte-parole.