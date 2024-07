À quel âge les femmes belges ont-elles leur premier enfant? Voici les derniers chiffres publiés sur la maternité

À Bruxelles, elles sont à peine plus jeunes qu'en 2021 avec leurs 30,8 ans. En 2022, c'est dans la province du Brabant wallon que l'on devenait mère le plus tard (31,1 ans) et à Charleroi que cet événement se produisait le plus tôt (avant le 28e anniversaire).

En parallèle, la Belgique voit sa natalité poursuivre sa pente descendante. En 2022, le compteur affichait quelque 113.593 naissances, contre 110.198 naissances en 2023 (-3%). "Depuis le sommet atteint en 2010, et hormis un crochet en 2021 - dû au rattrapage partiel des naissances reportées en raison de la crise sanitaire -, la natalité n'a cessé de diminuer, dépassant ainsi le creux observé en 2002 (11.484 naissances) et atteignant un niveau jamais vu depuis 1942", expose l'office des statistiques.

Cette diminution reste particulièrement présente à Bruxelles (-5,1%) et en Wallonie (-4,8%). En Flandre, elle n'est plus que de 1,5% par rapport à 2022. Alors que la baisse nationale n'était visible que pour les mères de nationalité belge, on observe en 2023 une baisse de la natalité tant auprès des mères belges (-3,2%) que des mères étrangères (-2,3%) avec, ici aussi, une tendance plus marquée à Bruxelles et en Wallonie.