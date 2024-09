Quel est le moyen de transport le plus utilisé par les navetteurs? Voici les derniers chiffres

Selon l'enquête menée par Statbel, l'office statistique belge, il existe des variations significatives dans les modes de transport utilisés selon les régions et le genre.

La voiture reste le mode de transport dominant en Flandre (63 %) et en Wallonie (81 %). Seulement 11 % des habitants de ces régions préfèrent les transports en commun. À Bruxelles, la situation est différente : 45 % des Bruxellois prennent les transports en commun, contre 33 % qui utilisent la voiture.

La principale différence entre la Flandre et la Wallonie réside dans l'usage du vélo. En Flandre, 23 % des navetteurs utilisent le vélo pour aller travailler, alors qu'en Wallonie ce chiffre est bien plus faible, avec seulement 3 %. À Bruxelles, 15 % des travailleurs se déplacent à vélo, une proportion nettement plus élevée que celle observée en Wallonie.

Un petit pourcentage de personnes se rend au travail à pied, ce chiffre étant plus élevé à Bruxelles (7 %) qu’en Flandre (3 %) ou en Wallonie (4 %).