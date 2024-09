Rappel du magret de canard fumé de la société Profuma vu la présence possible de Listeria

La SPRL Profuma retire, en accord avec l'Agence fédérale de la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), le magret de canard fumé à froid entier et tranché de la vente et le rappelle auprès des consommateurs en raison de la présence possible de Listeria monocytogenes, indique mardi la société dans un communiqué.