Rentrée des classes: combien coûte un élève à la collectivité ?

On évoque les coûts pour la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), soit la collectivité. En effet, dès lundi, près d'un million d'élèves reprendront le chemin de l'école. Pour la FWB, quel est le coût moyen annuel par élève, sachant qu'ils seront 933.650 à reprendre le chemin de l'école ?

Pour de nombreux étudiants, les vacances sont bientôt terminées. Il y a quelques jours, on vous parlait du coût de la rentrée pour votre portefeuille, celui des parents.

Précisions de taille, les seuls chiffres à notre disposition datent de 2021. Entre temps, il y a eu l’inflation. Ces dépenses doivent donc être aujourd’hui beaucoup plus élevées. On peut voir que la Fédération Wallonie-Bruxelles a consacré plus de 8,8 milliards d’euros à son système éducatif.

La dépense moyenne et annuelle par élève variait de 4.400 à 7.800 € du maternel au supérieur :



Maternel : 4 415 euros

Primaire : 4 938 euros

Secondaire : 8 006 euros

Étudiant universitaire : 7.811 euros.