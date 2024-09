Retards de trains: la SNCB annonce une nouveauté utile aux voyageurs

SNCB et Infrabel publieront désormais toutes les causes de retard des trains dès 90 secondes, afin d'améliorer la transparence et la ponctualité.

Toutes les causes de non-ponctualité des trains à partir de 90 secondes de retard seront désormais également publiées et justifiées, annoncent lundi l'opérateur ferroviaire SNCB et Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Jusqu'à présent, cette publication des causes portait uniquement sur les retards plus conséquents, liés à des incidents significatifs, et non sur les "petits" retards.

Actuellement, les trois grands responsables pour la non-ponctualité des trains sont "les tiers" (des causes telles que les accidents aux passages à niveau, les vols de câbles, les intrusions sur les voies, les retards importés de l'étranger, etc.), "la SNCB" (dont les causes liées aux problèmes techniques et pannes sur le matériel roulant, etc.) et "Infrabel" (comme une panne de la signalisation ferroviaire induisant des perturbations du trafic). Cette classification, qui n'illustre toutefois pas toutes les causes de non-ponctualité, a à présent été affinée.