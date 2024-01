"Revoir certains bâtiments sous un autre angle": Mons a lancé son premier Festival des Lumières

Ce jeudi, Mons lançait son premier Festival des Lumières. L'organisation avait prévu 3 kilomètres de parcours et 27 installations et projections lumineuses dans le centre-ville. Un bon moyen pour attirer de nouveaux visiteurs dans la cité du Doudou. "Il faut savoir que c'est le seul en Wallonie, et il n'y en a pas non plus dans le nord de la France, donc on a fait pas mal de promotion touristique pour que des visiteurs viennent découvrir la ville", se réjouit Nicolas Martin, le bourgmestre.

Le public qui découvrait la ville semblait conquis. "Tous les détails, c'est quand même impressionnant", explique une touriste canadienne. Mais au sein même des Montois, l'enthousiasme était de mise. "Technologiquement, on voit que c'est au point et c'est chouette parce qu'en tant que Montois, ça permet de revoir certains bâtiments sous un autre angle".