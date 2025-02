S'installer en Belgique sera bientôt plus compliqué: ce qui va changer pour les immigrés avec l'Arizona

C'est l'un des points sur lesquels la nouvelle majorité Arizona entend aller le plus loin. En matière de migration, le gouvernement affiche une volonté claire de durcir le ton. Fouille systématique des téléphones portables, visites domiciliaires, réduction du nombre de statuts de réfugiés, conditions plus strictes pour le regroupement familial… Il sera non seulement plus difficile d’arriver en Belgique, mais surtout d’y rester.

Obtenir la nationalité belge deviendra également plus compliqué. Un examen de nationalité, comprenant un test de citoyenneté et un test de langue, sera désormais obligatoire et coûtera 1 000 euros.