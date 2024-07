Suivez-vous "la règle des deux crocodiles"? Un Wallon sur quatre ne respecte pas les distances de sécurité selon une étude

28% des 1.000 Wallons interrogés déclarent qu'il leur arrive de coller le véhicule qui les précède pour empêcher quelqu'un de s'insérer devant eux. Environ la même proportion d'automobilistes (25%) indiquent qu'ils collent parfois la voiture devant eux pour pousser le conducteur à accélérer ou à se rabattre.

Or, ces comportements peuvent parfois mener à des accidents graves, souligne l'AWSR. En Wallonie, près d'un accident corporel sur cinq (18%) implique ainsi des collisions par l'arrière ou en chaîne (trois usagers ou plus). Parmi ceux-ci, au moins un sur six (16%) est spécifiquement lié au non-respect des distances de sécurité, soit environ 300 accidents par an. Ces collisions font en moyenne chaque année plus de 500 victimes, dont six tués.