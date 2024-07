Du changement sur les routes wallonnes: la vignette automobile va faire son apparition avec le nouveau gouvernement

"En France, vous avez le péage. En Suisse, vous avez la vignette,...", indique Maxime Prévot dans le RTL info 19h. "Je ne pense pas que ça empêchera les Flamands de venir dépenser leur argent en Wallonie et découvrir les beautés de nos contrées et notre ruralité uniquement parce qu'il y aurait une vignette à devoir payer."

Quel sera le prix?

Le duo a-t-il une idée du prix de cette vignette? "On n'a pas fixé le tarif à ce jour", avoue le président des Engagés. "On en est sur le principe, la volonté étant surtout d'être dans une démarche où on n'accentuera pas la pression fiscale pour les Wallonnes et les Wallons. Et donc, ça sera dans une démarche de neutralité d'impact pour ce qui les concerne."

Cette mesure n'aura toutefois pas pour effet d'alourdir la pression fiscale actuelle, a assuré le duo Bouchez-Prévot.

"Personne ne doit craindre ce qui est annoncé. La volonté commune est de réaliser en Wallonie ce que l'on a pas osé faire depuis 50 ans. On va oser des choses sur des sujets dont on ne pouvait pas parler. Avec la volonté que chacune des Wallonnes et chacun des Wallons soit plus heureux après, vivre dans une Wallonie plus prospère", a résumé le président du MR.