Tania arrive trois heures à l'avance à l'aéroport de Charleroi et rate son vol: "Personne ne nous aide"

Pour Tania, cette situation est d'autant plus embêtante. "Je suis arrivée trois heures à l'avance et pourtant, j'ai raté mon vol pour Lisbonne. Je suis d'origine portugaise, et cela faisait plus de 15 ans que je n'y avais plus passé Noël !", nous confie-t-elle. "Je suis arrivée à 6 h à l'aéroport, pour un vol à 9 h 35. J'ai passé la sécurité à 9 h 40 ! Une fois arrivée devant les portes, elles étaient closes. Je ne suis d'ailleurs pas la seule à l'avoir raté." En tout, ce sont près de 1.000 euros en vols aller-retour que Tania a perdus. "Personne n'était là pour nous aider, nous guider..."

Ce week-end, avant le début des fêtes, est aussi celui des départs en vacances. Durant ces congés d'hiver, l'aéroport de Charleroi accueillera pas moins de 450 000 passagers . Et cette affluence, très importante, se fait ressentir depuis ce jeudi. "Il y a des files catastrophiques à l'aéroport de Charleroi. On frôle le risque de mouvements de foule", témoigne, via le bouton orange "Alertez-nous", un voyageur.

D'après la porte-parole Nathalie Pierard, il faut effectivement s'armer de patience pour arriver aux portiques de sécurité. "Les check-in et enregistrements de bagages sont assez rapides. Mais il est vrai qu'il y a d'importantes files jusqu'aux contrôles", indique-t-elle. Mais la situation de Tania est, en effet, anormale selon l'aéroport : "Il y a en ce moment un manque de personnel de l'entreprise qui gère les contrôles de sûreté et pour absorber le flux, c'était un peu compliqué", admet Nathalie Pierard, qui précise que certains passagers ont raté leur vol ce samedi.

Que peut faire Tania ?

Nathalie Pierard se dit, en tout cas, navrée de la situation décrite par Tania. "Si les faits se sont bien déroulés comme elle l’explique, c’est regrettable, dit-elle. Nous sommes bien au courant du problème et essayons de trouver des solutions." Pour faire face à ce pic d'affluence, l'aéroport s'est adapté. "Comme il y a des files plus longues, on a adapté nos opérations, explique Nathalie Pierard. On a fermé nos portes d'embarquement plus tard que d'habitude : 5 minutes avant le vol au lieu de 15".



Cette solution provoque du retard sur les différents vols, mais "l'objectif est qu'un maximum de passagers puissent avoir leur vol", explique Nathalie Pierard.



Selon la porte-parole, un dédommagement éventuel est possible, mais cela "dépend d'une compagnie aérienne à l'autre". Tania doit donc prendre contact avec sa compagnie et lui expliquer son problème.

Les bonnes pratiques

Arriver à l'aéroport, c'est déjà le début des vacances, et beaucoup souhaitent embarquer le plus rapidement possible. Pour y parvenir, Nathalie Pierard conseille d'arriver trois heures à l'avance : "On pense que, comme Charleroi est un aéroport régional, on peut arriver à la dernière minute. Au contraire, lors de périodes de fortes affluences, je conseille d'arriver trois heures à l'avance. En principe, c'est suffisant" De plus, son arrivée à l'aéroport se prépare. "Lorsque c'est possible, il vaut mieux s'enregistrer en ligne."