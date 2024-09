Tensions au Moyen-Orient: le SPF Affaires étrangères conseille "aux compatriotes" de quitter le Liban

C'est un appel qui n'est pas nouveau mais qui a est réitéré et souligné face à la tension qui monte au Moyen-Orient. "Suite aux récents événements au Liban, le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement" demande "aux compatriotes qui se trouvent encore au Liban de quitter le pays", peut-on lire dans un communiquant datant de ce samedi après-midi. Cette requête concerne le Liban "spécifiquement" et les pays actuellement touchés par le conflit.

À lire aussi Tensions au Moyen-Orient: Israël continue ses frappes sur le Liban après la salve de roquettes tirées par le Hezbollah

"Le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement souligne que l'assistance aux compatriotes en situation de crise ou de guerre ne peut jamais être garantie. L'option la plus sûre est donc de quitter la région concernée avant que la situation ne s'aggrave."

Les conseils donnés par le SPF sur son site web.