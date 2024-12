"Tous les magasins seront impactés": des piquets de grève devant deux centrales Aldi

Depuis plus de deux ans, les négociations sociales sont en rade chez Aldi et "les seules réunions paritaires ressemblent à un long monologue patronal ou juste un échange d'impressions", souligne le syndicat. "La direction Aldi joue entre ses niveaux décisionnels régionaux et nationaux pour botter en touche les demandes récurrentes des travailleurs et pour, au final, ne rien négocier et ne rien améliorer de leur quotidien au travail".

D'autres étapes risqueront de suivre

Une série de revendications avait été déposée en mai par les syndicats réunis en front commun: droit aux quatre jours par semaine, octroi d'heures contractuelles supplémentaires aux temps partiels involontaires, charge de travail adaptée, équipes de remplacement en suffisance, aménagements de magasin avec du matériel et des rayonnages ergonomiques, valorisation du personnel administratif… "Les revendications sont simples. La réponse de la direction est claire: elle souhaite engager davantage d'étudiants et réduire les heures disponibles dans les filiales pour effectuer le travail", avance un délégué syndical Aldi.