Trains à l’arrêt en Wallonie: que risquent les médecins qui auraient délivré des certificats de complaisance au personnel?

Plus de 20 conducteurs de train et 25 accompagnateurs ont remis un certificat médical depuis lundi, provoquant des annulations de trains. Qu'en pense l'Ordre des Médecins?

Depuis lundi, plus de 20 conducteurs de train et 25 accompagnateurs ont remis un certificat médical, entraînant de nombreuses annulations de trains sur la dorsale wallonne, notamment du côté de Mons et de Charleroi.

Ces certificats, qui ne semblent pas être liés à une épidémie de grippe ou à une infection virale, semblent plutôt être une réaction aux annonces faites par le gouvernement. "Il ne s’agit en aucun cas d’une grève ou d’une action", précise-t-on du côté syndical, "mais d’une réaction émotionnelle à l’annonce des mesures que le gouvernement De Wever entend mettre en place".