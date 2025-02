"Galère" dans les gares du pays: de nombreux trains seront encore supprimés ce mardi soir

Plusieurs trains ont dû être supprimés depuis lundi matin en raison d'un nombre trop important de malades au sein du personnel roulant de la SNCB. On apprend ce mardi après-midi que des annulations sont encore en cours.

"C'est la galère pour ne pas dire 'le bordel' à la Gare Centrale de Bruxelles, tous les trains en directions de Mons et autres sont supprimés sans qu'on nous en explique la raison!" nous a signalé Isabelle ce mardi après-midi. Idem pour Abdal qui constate "Plusieurs trains et trajets supprimés aujourd'hui."

Les soucis continuent pour les navetteurs du pays. Ce lundi, déjà, de nombreux trains étaient supprimés en raison d'un grand nombre d'absences pour maladie. Ces annulations se poursuivent ce mardi. Outre les arrêts-maladies, la SNCB évoque des "causes techniques", notamment à cause de "vols de câbles" et "d'intrusion sur les voies".