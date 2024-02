"Travailler trop peut être un frein à la réussite": quels sont les pièges à éviter lorsqu'on est étudiant et qu'on cherche un job ?

Témoignant de son expérience positive, un étudiant déclare : "Cela fait maintenant presque deux ans que je travaille là et vraiment super expérience. Je suis valorisé et bien payé, donc c'est chouette".

Cependant, toutes ne se terminent pas aussi bien. Une autre étudiante explique : "J'ai déjà une mauvaise expérience, je pense à un petit job en particulier. On avait des horaires qui étaient très durs, on arrivait le matin et parfois, on partait le soir ou même la nuit". Elle poursuit en affirme : "Toute la journée, on était là, on n'avait pas le droit de pause, on ne pouvait même pas boire de l'eau, on ne pouvait pas s'asseoir".

Le contrat étudiant

En Belgique, plus de trois étudiants sur quatre jonglent entre les cours et un emploi. Depuis janvier 2023, ils sont autorisés à travailler jusqu'à 600 heures par an au lieu de 475 heures, offrant ainsi une plus grande flexibilité dans la gestion de leur temps.