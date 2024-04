Trois Belges en quarts de finale du double, mais tous éliminés en simple

Adrien Rassenfosse, 20 ans, s'est incliné en quatre sets face à l'Américain Kanak Jha (WTT 532), 23 ans: 6-11, 11-9, 11-7 et 11-5.

Martin Allegro, le numéro 1 belge, 85e mondial, Cédric Nuytinck (WTT 87) et Adrien Rassenfosse (WTT 124) ont été sortis d'entrée.

Martin Allegro, 27 ans, a été éliminé par le Sud-Coréen Kang Dongsoo (WTT 1367), 30 ans, 11-4, 11-2, 5-11, 11-8.

Cédric Nuytinck, 31 ans, a été sorti lui par l'Allemand Kay Stumer (WTT 155), 21 ans, 3 sets à 2 après avoir eu trois balles de match au bout de sa palette: 9-11, 15-13, 6-11, 11-7 et 10-12.

Dans les épreuves du double, Martin Allegro et Adrien Rassenfosse, associés, se sont qualifiés pour les quarts de finale en écartant en entrée les Français Florian Bourrasaud et Esteban Dorr, 11-3, 5-11, 10-12, 11-6 et 16-14, sauvant plusieurs balles de match au passage.