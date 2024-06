"Trois fois plus d'accidents de la route" les jours de match des Diables rouges: que révèlent ces statistiques?

L'institut pour la sécurité routière vient d'analyser les statistiques d'accidents après un match des Diables Rouges et les résultats ne sont pas vraiment rassurants.

"On a trois fois plus d'accidents de la route qu'un jour normal. Et cet effet de surplus d'accidents dure jusqu'à cinq heures après les matchs. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a beaucoup de monde sur les routes", explique Benoit Godart, porte-parole de Vias.